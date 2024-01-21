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Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Hatay'ın Arsuz İlçesinde tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

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Kaza, Arsuz'un Arpaderesi Mahallesi'nde meydana geldi. Tek taraflı kazada otomobil sürücüsü kontrolünü kaybederek tarlaya uçtu. Kazada, araç içerisinde sıkışan sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112'yi aramasıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı vatandaşı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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