Cezaevindekilere af gelecek mi? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç noktayı koydu

Birçok mahkum ve yakını af beklerken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamayla bu tartışmalara son noktayı koydu. İşte Yılmaz Tunç'un açıklamaları.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir televizyon kanalında canlı yayına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları cevapladı.

Yeni yargı paketi hakkında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paketin henüz taslak halinde olduğunu ve yakında TBMM’ye sevk edileceğini aktardı.

Bakan Tunç, "Takvim çok uzamaz. Seçim takvimi içerisindeyiz şu anda ama Meclis seçim için tatile ayrılmadan, ara vermeden, şubat sonu gibi, marta kalmaz, şubat ortaları gibi Mecliste görüşülür." dedi.

"Bu algıyı ortadan kaldırmamız lazım."

Tunç, Sekizinci Yargı Paketi’nde toplumda var olan cezasızlık algısını ortadan kaldırmak için bazı düzenlemeler yapıldığını söyledi ve ekledi:

"Bu algıyı ortadan kaldırmamız lazım. Düzensizlik algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerimiz var. İki yıl ceza almışsa birisi, bir yıl sonra koşullu salıverme süresi dolar. Koşullu salıverme süresi bir yıl olduğunda denetimli serbestlik süresi de bir yıl, o zaman iki yıldan yatacak hiçbir ceza kalmaz. Dolayısıyla iki yıl ceza alan hiç cezaevinde kalmamış olur. Böyle bir durum da tabii özellikle cezası iki yılın altında, üç yılın altında suçlar bakımından ' suç işledi, yanına kar kaldı' şeklinde bir algı var. Burada yaptığımız düzenleme, bir yıllık maktu denetimli serbestlik yerine oran getirmek istiyoruz."

Yeni düzenlemeyle bir yıl ceza alan kişinin 6 aylık koşullu salıverme oranın sadece 5'te 1'lik kısmının denetimli serbestlik olmasını istediklerini belirten Tunç, "Yani bunun en az 5 ayını cezaevinde kalmış olsun diyoruz. Taslakta önerimiz bu. Tabii ki milletvekillerimizin takdirinde." ifadelerini kullandı.

Temyizde süre iki hafta olacak

Yeni yargı paketinde temyiz sürelerine ilişkin düzenlemelerin de yer alacağına vurgu yapan Tunç, mevcut düzenlemede, iş, hukuk, ceza mahkemelerinde 7, 8, 15 gün gibi farklı temyiz, itiraz süreleri bulunduğunu hatırlattı. Tunç, "Artık bu sorular da ortadan kalkmış olacak. Tek bir yanıt olacak. İki hafta. Bütün davalarda itiraz ve temyizde süre iki hafta olacak. Diyoruz ki, tebliğden itibaren başlasın süre ve iki hafta içinde temyiz edebilsin." diye konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yargı paketinin içeriğine ilişkin bilgi verdi. Tunç, Anayasa Mahkemesi tarafından pilot karar usulüyle belirlenen makul süre ihlallerine yönelik başvuruları değerlendirmek üzere Tazminat Komisyonu oluşturulacağını söyledi.

Tunç, ayrıca Anayasa Mahkemesinin yargılama usullerinde yaptığı iptalleri gidermek için yeni yargı paketinde düzenlemeler yapıldığını ifade etti.