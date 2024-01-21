BIST 7.997
DOLAR 30,20
EURO 32,94
ALTIN 1.969,85
HABER /  GÜNCEL

Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı etkili oluyor

Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı etkili oluyor

Bolu'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Hafif kar yağışı bölgede etkisini sürdürüyor.

Abone ol

Bolu'da gece saatlerinde kar yağışı başladı. Gece saatlerinde Bolu'nun yüksek kesimlerinde ve Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oldu. Sis ve hafif kar yağışının etkisini gösterdiği D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

Yeşil alanlarda kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Bölgede öğle saatlerine kadar kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı sebebiyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Sömestir tatilinden dolayı ailesiyle birlikte Ordu'ya giden Levent Öztürk, "Ordu'ya gidiyoruz. Bolu Dağı'nda mola verdik. Karayolları ekipleri sağ olsunlar hazır bir şekilde bekliyorlar. Kar sürpriz oldu bize de. Mola verip kar havası alalım dedik" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hindistan'a ait yolcu uçağı Afganistan'da düştü! Ölü ve yaralılar var
Hindistan'a ait yolcu uçağı Afganistan'da düştü! Ölü ve yaralılar var
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
NBA'de Alperen Şengün kariyer sayı rekorunu yineledi!
NBA'de Alperen Şengün kariyer sayı rekorunu yineledi!
Bursa'daki su kuşları tek tek sayıldı
Bursa'daki su kuşları tek tek sayıldı
Türkiye'ye Kış Gençlik Olimpiyatları'ndaki ilk madalyayı Muhammed Bozdağ kazandırdı!
Türkiye'ye Kış Gençlik Olimpiyatları'ndaki ilk madalyayı Muhammed Bozdağ kazandırdı!
Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta çeyrek finale yükseldi
Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta çeyrek finale yükseldi
Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
Cezaevindekilere af gelecek mi? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç noktayı koydu
Cezaevindekilere af gelecek mi? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç noktayı koydu
Eskişehir'de hava sıcaklığı 12 derece birden düşecek
Eskişehir'de hava sıcaklığı 12 derece birden düşecek
Çanakkale'de kar yağışı etkili oldu
Çanakkale'de kar yağışı etkili oldu
İzmir'de inişe hazırlanan uçağa lazer tuttular!
İzmir'de inişe hazırlanan uçağa lazer tuttular!
Taksiye ödediği paralar fazla gelince taksi şoförü oldu
Taksiye ödediği paralar fazla gelince taksi şoförü oldu