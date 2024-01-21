Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı etkili oluyor

Bolu'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Hafif kar yağışı bölgede etkisini sürdürüyor.

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Bolu'da gece saatlerinde kar yağışı başladı. Gece saatlerinde Bolu'nun yüksek kesimlerinde ve Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oldu. Sis ve hafif kar yağışının etkisini gösterdiği D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.



Yeşil alanlarda kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Bölgede öğle saatlerine kadar kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı sebebiyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Sömestir tatilinden dolayı ailesiyle birlikte Ordu'ya giden Levent Öztürk, "Ordu'ya gidiyoruz. Bolu Dağı'nda mola verdik. Karayolları ekipleri sağ olsunlar hazır bir şekilde bekliyorlar. Kar sürpriz oldu bize de. Mola verip kar havası alalım dedik" dedi.