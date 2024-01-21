BIST 7.997
DOLAR 30,20
EURO 32,94
ALTIN 1.969,85
HABER /  GÜNCEL

Kayak yapacaklar dikkat, eğitim almadan kaymayın

Kayak yapacaklar dikkat, eğitim almadan kaymayın

Türkiye’nin en önemli kış turizmlerinden biri olan Uludağ’da kayak eğitmenleri ilk defa tatil için Uludağ’a gelecek olan ve kayak yapacakları uyarıyor. Bilinçsizce yapılan hareketler sonrası kalıcı sakatlıklar yaşanıyor.

Abone ol

Türkiye’nin en gözde kış turizmlerinin başında gelen Uludağ, her gün binlerce yerli ve yabancı turist misafir ediyor. İlk defa kayak yapacak kişilerin yaptıkları kaza sonrası çarpıştığı kişide veya kendisinde kalıcı sakatlıklar yaşanabiliyor. Kayak eğitmeni Ozan Altun, yeni kayak yapacak olan kişileri eğitim aldıktan sonra kaymaları yönünde uyararak şöyle devam etti, “Burada gelen misafirlerimiz eğitmek için mesai harcıyoruz. Gelen vatandaşlarımızın eğitim almadan piste çıkmasını istemiyoruz çünkü sakatlıklar oluyor. Bu havalarda eğitim alarak kayak yapmalarını tercih ediyoruz. Vatandaşlarımızın biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Etrafta kayan insanların çoğu acemi olduğu için sağına soluna bakmaları lazım. Eğitim alırken özverili çalışmaları lazım. Kayak malzemelerini kullanırken pistlerde kayarken biraz daha dikkatli adımlar atarak ilerlemeliler. Topuk baskısı ile yürüyüş yaparken biraz daha dikkat ederlerse daha verimli olur” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana’da polis evde uzun namlulu silah ve çelik yelek ele geçirdi
Adana’da polis evde uzun namlulu silah ve çelik yelek ele geçirdi
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
77 yıldır Türkiye’nin minberi ve minarelerini süslüyor
77 yıldır Türkiye’nin minberi ve minarelerini süslüyor
Uzman doktordan rahim ağzı kanseri uyarısı!
Uzman doktordan rahim ağzı kanseri uyarısı!
Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı etkili oluyor
Moskova'ya giden Hindistan'a ait yolcu uçağı Afganistan'da düştü!
Moskova'ya giden Hindistan'a ait yolcu uçağı Afganistan'da düştü!
NBA'de Alperen Şengün kariyer sayı rekorunu yineledi!
NBA'de Alperen Şengün kariyer sayı rekorunu yineledi!
Bursa'daki su kuşları tek tek sayıldı
Bursa'daki su kuşları tek tek sayıldı
Türkiye'ye Kış Gençlik Olimpiyatları'ndaki ilk madalyayı Muhammed Bozdağ kazandırdı!
Türkiye'ye Kış Gençlik Olimpiyatları'ndaki ilk madalyayı Muhammed Bozdağ kazandırdı!
Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta çeyrek finale yükseldi
Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta çeyrek finale yükseldi
Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
Cezaevindekilere af gelecek mi? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç noktayı koydu
Cezaevindekilere af gelecek mi? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç noktayı koydu