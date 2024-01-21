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77 yıldır Türkiye’nin minberi ve minarelerini süslüyor

77 yıldır Türkiye’nin minberi ve minarelerini süslüyor

Gaziantep'in tek alem ustası Yaşar Kervancıoğlu, 13. nesil olarak devraldığı dede mesleğini 77 yıldır sürdürüyor. Gaziantep'in Bakırcılar Çarşısı'ndaki dükkanında dededen kalma mesleğini sürdürmeye çalışan 89 yaşındaki Yaşar Kervancıoğlu'nun yaptığı alemler, Türkiye'nin ve Gaziantep'in birçok camisinin kubbesini, minberini ve minaresini süslüyor.

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13 yaşında alemcilik yapmaya başladığını anlatan Yaşar Kervancıoğlu, “Çocukluğumdan beri hem okula gidip hem de alem yapmak için buraya gelirdim. Babam 13. Kuşaktan beri bu mesleği devam ettirdiğimizi söyler. Ben 7. Kuşağı gördüm biliyorum. Tarihte sultanlar, padişahlar sefere çıkarken alemle giderlermiş. Çadırlarının üzerinde alem olurmuş. Bu alem cami minaresinin sembolüdür. Allah kısmet etti ve ben alem mesleğine 13 yaşında başladım. Ve 13 yaşında ilk cami minaresi alemi yaptım. Siparişine göre yapıyorum her boyu mevcut” dedi.

“Bu mesleği yaşatmak için parayı düşünmeyeceksin”
Alemcilik mesleğinin bir gönül işi olduğunu belirten Kervancıoğlu, “Bu mesleği yaşatmak için parayı düşünmeyeceksin. Mesleği öğrenmek için içten gelen bir istek olması gerekiyor. Maddi yönüne bakmazlardı, önemli olan bir meslek öğrenmesiydi. Ama maalesef şimdi nerede daha kolay işler varsa insanlar geçimlerini sağlamak için o işleri yapıyorlar. Bizim meslek ise büyük bir sabır ve tahammül işi” ifadelerini kullandı.

“Teknolojiden faydalanıyoruz”
Alem yapımında teknolojiden yararlandığını söyleyen Kervancıoğlu, “Alem yapımının bir kısmı teknolojiden faydalanarak yapılıyor. Bu yüzden de 2 veya 3 günde tamamlanıyor” ifadelerine yer verdi.

“Tüm Türkiye’ye gönderiyoruz”
Alemleri Türkiye’deki her yere gönderdiklerini belirten Kervancıoğlu, “Tüm Türkiye’ye gönderiyoruz. Bunların başında Elazığ, Ankara, İstanbul, Sultanbeyli, Sultangazi, Bursa ve Balıkesir gibi birçok şehre gönderiyoruz” dedi.
Alem fiyatlarına da değinen Kervancıoğlu, “Fiyatlar 500 TL ile 6 bin TL arasında değişiyor. Biz bu işte maddi kazanç değil gönül işi yapıyoruz” diye konuştu.

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