BIST 7.997
DOLAR 30,20
EURO 32,94
ALTIN 1.969,85
HABER /  GÜNCEL

Çığ kurbanları Zigana Dağında anıldı

Çığ kurbanları Zigana Dağında anıldı

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağında 15 yıl önce yaşanan çığ faciasında hayatını kaybeden 10 doğa tutkunu düzenlenen törenle anıldı.

Abone ol

Türkiye’deki dağcılık camiasını yasa boğan olayın ardından her yıl hayatını kaybedenler için düzenlenen anma programları kapsamında bu yıl da Zigana dağında yürüyüş ve anma etkinliği düzenlendi.
Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) ve Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği (GÜDAK) tarafından gerçekleştirilen organizasyona dağcılar ve olaydan yaralı kurtulan sporcular katıldı.

Zigana Dağı geçidinden Gümüşhane Valiliği tarafından yaptırılan Çığ Şehitleri Anıtına kadar yürüyen sporcular anıt önüne geldikten sonra saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nın okudu.
Etkinlikte konuşan TEDAK Başkanı Ural Ayar, “2009 yılında 25 Ocak’ta kulübümüzün yaptığı faaliyette yaşadığımız kazada bu felaketi yaşadık. 10 arkadaşımızı maalesef kaybettik. Bu acıyı bifiil yaşamış birisi olarak acımız sonsuz, kelimeler bizim için yetersiz. Biz bir aileydik, aile bireylerimizi kaybettik. Arkadaşlarımız bir ana, baba, dede, kardeş, abla, abi, eş, bir çocuk, her biri kulübümüzün bir parçasıydı” dedi.
Çığ felaketinde hayatını kaybeden dağcılar için onların adı ve anısına 10 hafta sürecek doğa yürüyüşü düzenlediklerini kaydeden Ayar, hepsini rahmet ve özlemle andıklarını belirterek, “Mekanları cennet olsun. O acı olayda bizlerin yardımına koşan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Program GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut’un tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim okuyup dua yaptırması ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.
Olay:

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nda 25 Ocak 2009 tarihinde meydana gelen çığ olayında doğa yürüyüşüne çıkan Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) üyesi 17 kişi çığ altında kalmış, olayda Hüsniye Sarıbıyık, Hasan Ali İsaoğlu, Burçak Sevim, Hüseyin Karaosmanoğlu, Erhan Terzi, Dr. Dursun İnan, Özlem Timurcuoğlu, Gülhanım Piyale, Yasemin Aktaş ve Dr. Davut Akdeniz hayatını kaybetmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bilecik’te 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Bilecik’te 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
İstanbul'daki 100 kilogram insan saçı ele geçirildi!
İstanbul'daki 100 kilogram insan saçı ele geçirildi!
CHP'li Başkan istifa etti sosyal medyadan açıkladı: İhanete uğradım
CHP'li Başkan istifa etti sosyal medyadan açıkladı: İhanete uğradım
Komünist başkandan Kadıköy açıklaması! Fatih Portakal onlar conconlar demişti
Komünist başkandan Kadıköy açıklaması! Fatih Portakal onlar conconlar demişti
CNN uydu görüntülerine ulaştı Gazze'de yeni vahşet ortaya çıktı
CNN uydu görüntülerine ulaştı Gazze'de yeni vahşet ortaya çıktı
'Yarısı Bizden' kampanyası bilgilendirme tırlarına yoğun ilgi
'Yarısı Bizden' kampanyası bilgilendirme tırlarına yoğun ilgi
Tuncelili harita mühendisi Almanya’da tren altında kalarak hayatını kaybetti
Tuncelili harita mühendisi Almanya’da tren altında kalarak hayatını kaybetti
MSB duyurdu! 10 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! 10 terörist etkisiz hale getirildi
Afyonkarahisar'da iki katlı binanın çatısında yangın
Afyonkarahisar'da iki katlı binanın çatısında yangın
Uzay yolculuğuna 70 milyon dolar ödendi eleştirilerine yetkili isimden Seçil Erzan ile yanıt
Uzay yolculuğuna 70 milyon dolar ödendi eleştirilerine yetkili isimden Seçil Erzan ile yanıt
6 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 12 gözaltı
6 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 12 gözaltı