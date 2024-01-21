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İzmir'de 28 milyarlık toplu açılış ve temel atma töreni

İzmir'de 28 milyarlık toplu açılış ve temel atma töreni

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yarın Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak Büyük Altyapı Yatırımları Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni’nde İZSU’nun 28 milyar liraya ulaşan yatırım ve projelerini kamuoyuna duyuracak.

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Dirençli kent İzmir vizyonu doğrultusunda kapsamlı bir yol haritası çizen İZSU Genel Müdürlüğü, 2019 yılından bu yana kent genelinde 11 milyar liralık yatırım yaptı. 5 yılda toplam 3 bin 200 kilometre içme suyu, bin 400 kilometre atık su ve 300 kilometre yağmur suyu ayrıştırma hattı imal edildi. İçme suyu ve atık su arıtma tesisleri olmak üzere toplam 27 tesis inşa edilirken, mevcuttaki 4 tesisin de kapasitesi artırıldı. 3 milyar liralık yatırımla yapımına başlanan çok sayıda projenin imalat çalışmaları sürerken, İzmir’in geleceğine miras kalacak 14 milyar liralık uzun soluklu yatırımların ise müjdesi verildi.

Tamamlanan, devam eden ve gelecek dönemde yapılacak yatırımlar olmak üzere toplam 28 milyar liralık bütçeye ulaşan altyapı yatırımlarının tanıtılması amacıyla, İZSU Genel Müdürlüğü Büyük Altyapı Yatırımları Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni düzenleyecek. Yarın saat 11.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek tören vatandaşların katılımına açık olacak.

Başkan Soyer’den davet

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “5 yıldır yer altına yaptığımız, İzmir’i dirençli, güvenli ve yaşanabilir bir kent haline getirmeyi hedefleyen yatırımlarımız artık gün yüzüne çıkıyor. Geçmiş 50 yılın sorunlarını, gelecek 50 yılı da güvence altına alacak şekilde çözüyoruz. ‘Geleceğe Miras’ başlığıyla düzenleyeceğimiz toplu açılış ve temel atma törenine tüm hemşerilerimizi bu gururu paylaşmaya bekliyorum” dedi.

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