Aktif siyaseti bırakmıştı Ahmet Türk ikna edildi yeniden aday

Mardin Belediye Başkanı adaylığı için ilk turda rakibine fark atmasına rağmen adaylıktan çekilen Ahmet Türk, ikna edildi ve aday olarak gösterilmesi kararı alındı.

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Mardin Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için ilk turda rakibine fark atmasına rağmen adaylıktan çekilen Ahmet Türk, ikna edildi ve diğer adayın çekilmesi ile Mardin Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu.

CEGA'dan Ferit Aslan'ın haberine göre, DEM Partinin aday belirlemek için gerçekleştirdiği ön seçimlere, Mardin’de büyükşehir aday adayı olarak giren Kürt siyasetinin önemli isimlerinden Ahmet Türk, ilk turda ikinci sıradaki adaya fark atmasına rağmen yüzde 50+1 oy alamamıştı. Seçim ikinci tura kalırken, Türk, sürpriz bir karar ile adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Türk’ün seçimden önce DEM Parti yetkililerine ilk turda yüzde 50+1 oy almaması durumunda çekileceği sözünü verdiği için bu kararı aldığı belirtilirken, Türk, aktif siyaseti de bıraktığını söylemişti.

Türk’ün bu kararından sonra kendisine adaylıktan çekilmemesi ve aktif siyaseti bırakmaması nedeniyle çok baskı yapıldığı öğrenilirken, DEM Partide sorunu çözmek için görüşmeler gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmeler ve Ahmet Türk’e geri dönmesi için yapılan baskılar sonuç verdi. Türk’ten sonra en çok oyu alan aday Azad Yıldırım’ın çekilmesi ile Türk, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak bugün açıklanacak. Mardin’de Türk için aday tanıtım toplantısı yapılacak.