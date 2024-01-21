BIST 7.997
DOLAR 30,20
EURO 32,94
ALTIN 1.969,85
HABER /  SPOR

2024 TGF Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları, Antalya'da başladı

2024 TGF Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları, Antalya'da başladı

Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen 2024 TGF Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları Antalya'da başladı.

Abone ol

Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen müsabakalara 22'si erkek 40 sporcu katılıyor.

Turnuvanın ilk turu 3 grubun atışları ile başladı. Ancak yağış nedeniyle birinci gün müsabakaları Türkiye Golf Federasyonu yetkilileri tarafından alınan kararla iptal edildi.

Turnuva yarın yapılacak 2. tur atışlarıyla devam edecek.

Seçme müsabakaları, 23 Ocak'ta yapılacak 3. tur mücadelesiyle sona erecek.

Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Recep Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Seçmelerde başarılı olan çocuklarımız 8 ayak üzerinden Türkiye Golf Turu'nda mücadele edecek. Türkiye Golf Turu'nda dereceye giren çocuklarımız ülkemizi yurt dışındaki turnuvalarda temsil edecek." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Aynı sahilde son 5 günde 6 ceset! Antalya'da kan donduran haberler geldi
Aynı sahilde son 5 günde 6 ceset! Antalya'da kan donduran haberler geldi
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi
Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi
Uzmanı uyardı, adet sancısı kısırlığın belirtisi olabilir
Uzmanı uyardı, adet sancısı kısırlığın belirtisi olabilir
Tunceli’de uzun yıllar sonra turna kuşu görüldü
Tunceli’de uzun yıllar sonra turna kuşu görüldü
Edirne'de bir haftada 170 düzensiz göçmen yakalandı!
Edirne'de bir haftada 170 düzensiz göçmen yakalandı!
Kazdağları’nda kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor
Kazdağları’nda kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor
Aktif siyaseti bırakmıştı Ahmet Türk ikna edildi yeniden aday
Aktif siyaseti bırakmıştı Ahmet Türk ikna edildi yeniden aday
Bilecik Valisinden esprili kar tatili paylaşımı
Bilecik Valisinden esprili kar tatili paylaşımı
Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı
İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı
Emeklinin maaş farkı ve ek zam ne zaman yatacak? Zam için gözler Meclis'te
Emeklinin maaş farkı ve ek zam ne zaman yatacak? Zam için gözler Meclis'te