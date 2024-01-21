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Kastamonu'da heyelan sebebiyle iki ilçenin bağlantısı kesildi

Kastamonu'da heyelan sebebiyle iki ilçenin bağlantısı kesildi

Kastamonu’da Cide-Doğanyurt-İnebolu kara yolunun bağlantısını sağlayan güzergahta yoğun yağış sebebiyle heyelan meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Cide ilçesinde gece saatlerinden itibaren yoğun yağış devam ediyor. Cide ilçesine bağlı Gilivri köyü ile İlyasbey köyü arasında kalan Arap Deresi mevkiinde yoğun yağışlar sebebiyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Cide-Doğanyurt-İnebolu ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu ulaşıma kapandı. Heyelanın yaşandığı bölgede Karayolları ekiplerinin moloz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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