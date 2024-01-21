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Ordu'da cinayet: Tabanca ile vurulan şahıs hayatını kaybetti

Ordu'da cinayet: Tabanca ile vurulan şahıs hayatını kaybetti

Ordu'nun Gölköy ilçesinde tabanca ile vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

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Olay, ilçeye bağlı Sarıca Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, burada bulunan alkollü bir mekanda Yasin Ç. (29) ile Tayfun Yılmaz (35) arasında çıkan tartışma büyüdü. Bunun üzerine Yasin Ç., yanında bulunan tabanca ile Tayfun Yılmaz'ın göğüs bölgesine ateş etti. Yılmaz hastaneye götürülürken hayatını kaybetti, Yasin Ç. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayı gerçekleştiren Yasin Ç.'nin resmi bir kurumda şoför olduğu, hayatını kaybeden Yılmaz'ın ise direk işçisi olduğu öğrenildi. Şahsın emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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