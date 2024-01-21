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Doğu ve Güneydoğu Anadolu için yoğun kar uyarısı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu için yoğun kar uyarısı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimleri için yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş'un yükseklerinde kuvvetli; Bitlis, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt'in yüksekleri, Şırnak'ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari'de yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışları bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.

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