BIST 7.997
DOLAR 30,20
EURO 32,94
ALTIN 1.969,85
HABER /  DÜNYA

Almanya'da cami inşaatını kundaklama girişimi: 2 şüpheli gözaltında!

Almanya'da cami inşaatını kundaklama girişimi: 2 şüpheli gözaltında!

Almanya'nın Essen kentinde, cami inşaatını kundaklama girişiminde bulunan iki şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Abone ol

Essen polisinden yapılan açıklamada, Karnap ilçesindeki Boşnaklara ait cami inşaatında 19 Ocak Cuma akşamı yangın çıktığı belirtildi.

Yapılan inceleme sonucunda, cami inşaatındaki yangının kundaklama sonucu çıktığının belirlendiği, 18 ve 19 yaşlarında 2 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Polisin, olay yerinde iki çakmak ve gamalı haç bulduğu bilgisi paylaşıldı.

Şüphelilerin, yasaklı aşırı sağcı gruplarla ilgisi olabileceği kaydedildi

Yangın nedeniyle cami inşaatında hasar meydana gelmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Nilüfer’de karla mücadele ekipleri seferber oldu
Nilüfer’de karla mücadele ekipleri seferber oldu
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Beşiktaş, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı
Gaziantep FK, Sivasspor karşısında! İlk yarıda 4 gol atıldı!
Gaziantep FK, Sivasspor karşısında! İlk yarıda 4 gol atıldı!
Çorlu'da çöp kamyonu cayır cayır yandı
Çorlu'da çöp kamyonu cayır cayır yandı
ABD’nin Irak’taki üssüne saldırı: Çok sayıda yaralı var!
ABD’nin Irak’taki üssüne saldırı: Çok sayıda yaralı var!
Kastamonu'da heyelan sebebiyle iki ilçenin bağlantısı kesildi
Kastamonu'da heyelan sebebiyle iki ilçenin bağlantısı kesildi
Ordu'da cinayet: Tabanca ile vurulan şahıs hayatını kaybetti
Ordu'da cinayet: Tabanca ile vurulan şahıs hayatını kaybetti
Dünyanın en acı 2. biberi Gazantep Rayiha Müzesi'nde bulunuyor
Dünyanın en acı 2. biberi Gazantep Rayiha Müzesi'nde bulunuyor
Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Doğu ve Güneydoğu Anadolu için yoğun kar uyarısı
Doğu ve Güneydoğu Anadolu için yoğun kar uyarısı
2024 TGF Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları, Antalya'da başladı
2024 TGF Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları, Antalya'da başladı