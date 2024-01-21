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7 metrelik kuyuya düşen keçi için seferber oldular

7 metrelik kuyuya düşen keçi için seferber oldular

Tokat’ın Erbaa İlçesi’nde Osman Kayabaşı’na ait bir keçi 7 metrelik kuyuya düştü. İtfaiye ekipleri keçiyi kurtarmak için seferber oldu.

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Tokat’ın Erbaa İlçesi Osmangazi Mahallesi’nde Osman Kayabaşı’na ait olan bir keçi, imdat çayı kenarında otlarken su kuşuna düştü. Yaklaşık 7 metrelik bir kuyuya düşen keçisini gören Kayabaşı durumu Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler keçiyi kurtarmak için seferber oldu. Merdivenle kuyuya inen itfaiye ekipleri keçiyi halatla bağlayarak yukarı çekti. Kurtarılan keçi ekipler tarafından Osman Kayabaşı’nın ağılına götürüldü.

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