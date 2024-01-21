Murat Kurum'dan 11 yaşındaki engelli Furkan Tan'a sürpriz ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, babası İbrahim Halil ve annesi Hatice Tan ile birlikte Bahçelievler'de yaşayan 11 yaşındaki engelli Furkan Tan'ı evinde ziyaret etti

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, babası İbrahim Halil ve annesi Hatice Tan ile birlikte Bahçelievler'de yaşayan 11 yaşındaki engelli Furkan Tan'ı evinde ziyaret etti. Kurum Furkan’a tablet ve imzalı Beşiktaş forması hediye etti.

Furkan’a oyuncak dozer de hediye eden Kurum, “Bu dozerle İstanbul’daki kardeşlerimizin işlerini yapacaksın. Kazacağız ki insanlar düzgün, sağlam evlerde otursun” diyerek kentsel dönüşüm mesajı verdi.

Kurum'a yaptığı ziyarette AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Serdar, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna ve AK Parti Bahçelievler İlçe Başkan Yardımcısı Adem Yüce eşlik etti.