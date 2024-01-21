BIST 7.997
DOLAR 30,20
EURO 32,94
ALTIN 1.969,85
HABER /  GÜNCEL

Murat Kurum'dan 11 yaşındaki engelli Furkan Tan'a sürpriz ziyaret

Murat Kurum'dan 11 yaşındaki engelli Furkan Tan'a sürpriz ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, babası İbrahim Halil ve annesi Hatice Tan ile birlikte Bahçelievler'de yaşayan 11 yaşındaki engelli Furkan Tan'ı evinde ziyaret etti

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, babası İbrahim Halil ve annesi Hatice Tan ile birlikte Bahçelievler'de yaşayan 11 yaşındaki engelli Furkan Tan'ı evinde ziyaret etti. Kurum Furkan’a tablet ve imzalı Beşiktaş forması hediye etti.

Furkan’a oyuncak dozer de hediye eden Kurum, “Bu dozerle İstanbul’daki kardeşlerimizin işlerini yapacaksın. Kazacağız ki insanlar düzgün, sağlam evlerde otursun” diyerek kentsel dönüşüm mesajı verdi.

Kurum'a yaptığı ziyarette AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Serdar, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna ve AK Parti Bahçelievler İlçe Başkan Yardımcısı Adem Yüce eşlik etti.

ÖNCEKİ HABERLER
42. Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali yapıldı
42. Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali yapıldı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
ABD, İsrail'e güvenmiyor! İsrail'e silah satışı geciktiriliyor!
ABD, İsrail'e güvenmiyor! İsrail'e silah satışı geciktiriliyor!
7 metrelik kuyuya düşen keçi için seferber oldular
7 metrelik kuyuya düşen keçi için seferber oldular
Trabzon'un su ürünleri ihracatı yüzde 58 arttı
Trabzon'un su ürünleri ihracatı yüzde 58 arttı
Almanya'da cami inşaatını kundaklama girişimi: 2 şüpheli gözaltında!
Almanya'da cami inşaatını kundaklama girişimi: 2 şüpheli gözaltında!
Nilüfer’de karla mücadele ekipleri seferber oldu
Nilüfer’de karla mücadele ekipleri seferber oldu
Beşiktaş, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı
Gaziantep FK, Sivasspor karşısında! İlk yarıda 4 gol atıldı!
Gaziantep FK, Sivasspor karşısında! İlk yarıda 4 gol atıldı!
Çorlu'da çöp kamyonu cayır cayır yandı
Çorlu'da çöp kamyonu cayır cayır yandı
ABD’nin Irak’taki üssüne saldırı: Çok sayıda yaralı var!
ABD’nin Irak’taki üssüne saldırı: Çok sayıda yaralı var!
Kastamonu'da heyelan sebebiyle iki ilçenin bağlantısı kesildi
Kastamonu'da heyelan sebebiyle iki ilçenin bağlantısı kesildi