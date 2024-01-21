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NATO kuantum çağına hazırlanıyor!

NATO kuantum çağına hazırlanıyor!

NATO, ittifakın savunma ve güvenliğini geliştirmeyi, kuantum çağına hazırlıklı olmayı amaçlayan ilk kuantum stratejisini duyurdu.

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NATO'dan yapılan açıklamada, kuantum teknolojilerinin inovasyon dünyasında "devrim" niteliğinde değişiklikler oluşturma potansiyeline işaret edilirken, bu teknolojilerin "oyunun kurallarını" değiştirebileceği belirtildi.

Stratejinin, NATO'yu söz konusu değişiklikler ve kuantum çağına hazır hale getirirken aynı zamanda ittifakın savunma ve güvenliğini geliştirmesinin amaçladığı kaydedildi.

Kuantum teknolojisinin savunma ve güvenlik üzerindeki etkileri nedeniyle NATO için "en öncelikli" alanlardan biri olduğu vurgulanırken, plan ile NATO'nun kuantum teknolojilerinin olası kötüye kullanımına karşı kendini koruyacak konuma getirilmesi hedefleniyor.

Strateji, kuantumun algılama, görüntüleme, hassas konumlandırma, navigasyon ve zamanlama gibi alanlarda savunma ve güvenliğe nasıl uygulanabileceğini, denizaltıların tespitini nasıl iyileştirebileceğini ve kuantuma dayanıklı kriptografi kullanarak veri iletişiminin nasıl geliştirilip güvenli hale getirebileceğini ana hatlarıyla ortaya koyuyor.

Transatlantik Kuantum Topluluğu kurulacak

Plan kapsamında NATO'nun Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic-DIANA (Kuzey Atlantik için Savunma İnovasyonu Hızlandırıcısı) programında bulunan ve kuantum teknolojisinde uzmanlaşan 6 şirket ile söz konusu teknolojiler üzerinde çalışmalar yapılacak.

NATO, ayrıca, inovasyona odaklanan çeşitli hükümet kuruluşları, endüstri liderleri ve akademik kurumlarla ilişkilerin geliştirileceği "Transatlantik Kuantum Topluluğu"nun kurulmasının planlandığını duyurdu.

NATO'nun yeni hızlandırıcı sitesi "Deep Tech Lab–Quantum"un (Derin Teknoloji Laboratuvarı-Kuantum) açılışı 29 Eylül 2023'te yapılmış, kuantum strateji ise NATO Dışişleri Bakanlarınca 28 Kasım 2023'te onaylanmıştı.

NATO'nun DIANA programının hızlandırıcı merkezlerinden biri olarak seçilen ODTÜ Teknokent'te biyoteknoloji, enerji ve tahrik sistemleri, yenilikçi malzemeler ve diğer derin teknoloji programları çalışılıyor.

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