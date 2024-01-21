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Beton elektrik direğine çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı

Beton elektrik direğine çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçip ardından şarampole girerek beton elektrik direğine çarpan otomobilde biri çocuk 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Çay ilçesi Pınarkaya köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.E., yönetimindeki 07 CEN 09 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen Bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce karşı şeride geçti ardından şarampole girip beton elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte H.E. ve İ.E (4) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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