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Fenerbahçe'ye Samsunspor çelmesi!
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında lider Fenerbahçe, Samsunspor'la 1-1 berabere kaldı.Abone ol
Fenerbahçe ile Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya geldi. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çaldı.
Sarı-lacivertliler mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrılarak zirve yarışında yara aldı. Fenerbahçe'nin golünü 12. dakikada İrfan Can Kahveci attı. Samsunspor'un golü 62. dakikada Emre Kılınç'tan geldi.
Bu sonuçla Fenerbahçe'nin puanı 54 oldu. Yılport Samsunspor ise 22 puana ulaştı.