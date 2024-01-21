Ali Koç ile kokteyl diyaloğu gündem olan o garson konuştu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bir garsonla yaşadığı 'kokteyl' diyaloğu gündem oldu. Sosyal medyada hızla yayılan videoda Koç'un "Ne var içinde? Seninle iddiaya giriyorum, yüzde 99 içinde ne olduğunu bilmiyorsun" dediği duyulmuştu. Olayla ilgili konuşan garson, Mertcan Kanmaz, "Olay tamamen yanlış anlaşılma. Gerçekten o amaçlı söylemedi. Şaka amaçlı söylemişti. Ben şahsen kendim yaşadığım için. Başkan öyle bir şey yapmadığı için ben kendimi suçlu hissettim." dedi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un katıldığı bir etkinlikte içecekleri dağıtan garsonla arasında geçen 'kokteyl' diyaloğu bir anda gündem oldu. Sosyal medyada hızla yayılan videoda yaşananlar çok konuşuldu.

Yanındakilerle konuştuğu sırada garsona "Ne bunlar?" diye soran Koç, garsonun "Kokteyl" yanıtını vermesinin ardından, "Ne var içinde? Seninle iddiaya giriyorum, yüzde 99 içinde ne olduğunu bilmiyorsun" dedi.

Video görüntüsünde Ali Koç'la diyaloğa giren garson ortaya çıktı. Beyaz TV'den Devrim Zengi'ye konuşan Mertcan Kanmaz, o gece neler yaşandığını anlattı.

"Ali Koç olduğunu bile farketmedim"

- Biri arkamdan dokundu omzuma. Ali Koç içinde ne olduğunu sorunca ben de bilemedim. Bilemediğimi görünce 'bir iddiaya girelim' dedi.

- Videodan sonraki kısımda 'git öğren gel' dedi. Ben öğrendim ama sonra yanına gitmedim.

- Karanlıkta kim olduğunu da çok görmedim zaten. Ali Koç olduğunu bile fark etmedim.

-Biz orada günübirlik çalışıyorduk. Şirket videoyu atınca o kişinin Ali Koç olduğunu öğrendim. Milyonlarca da izlenmiş insan garip hissediyor.

- Olay tamamen yanlış anlaşılma. Gerçekten o amaçlı söylemedi. Şaka amaçlı söylemişti. Ben şahsen kendim yaşadığım için. Başkan öyle bir şey yapmadığı için ben kendimi suçlu hissettim.

- Yanlış bir şey söyleseydi ben kendimi güzelce ifade ederdim. Daha fazla linç edilmesini istemiyorum."