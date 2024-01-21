MHP Düzce ve 54 ilçenin daha belediye başkan adaylarını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP), Düzce belediye başkan adayı belli oldu! 54 ilçede daha isimler kesinleşti.

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MHP, Düzce ve 54 ilçenin belediye başkan adayını açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz 55 adayın daha açıklandığını duyurdu.

MHP'li Durmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 7. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 İl, 54 İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır. "

İşte açıklanan adayların tam listesi:

1 DÜZCE İL YILMAZ ESER

2 ÇANAKKALE/ AYVACIK İLÇE MUHARREM ŞAHİN

3 ÇANAKKALE/ BAYRAMİÇ İLÇE TUNCAY ÖZKAYA

4 ÇANAKKALE/ BİGA İLÇE SITKI KEÇECİ

5 ÇANAKKALE/ BOZCAADA İLÇE SAMET TURHAL

6 ÇANAKKALE/ ÇAN İLÇE DAVUT KARAGÖZ

7 ÇANAKKALE/ EZİNE İLÇE TAHSİN YÜKSEL

8 ÇANAKKALE/ GELİBOLU İLÇE HÜSEYİN ÖNER GÜNDOĞDU

9 ÇANAKKALE/ GÖKÇEADA İLÇE HALİL RÜŞTÜ AKGÜN



10 ÇANAKKALE/ LAPSEKİ İLÇE ÂDEM BALTA

11 ÇANAKKALE/ YENİCE İLÇE KEMAL CANGÜL

12 DÜZCE/ AKÇAKOCA İLÇE MEHMET OKAN YANMAZ

13 DÜZCE/ CUMAYERİ İLÇE MUSTAFA KOLOĞLU

14 DÜZCE/ ÇİLİMLİ İLÇE İSMAİL BAYRAK

15 DÜZCE/ GÖLYAKA İLÇE MUZAFFER COŞKUN

16 DÜZCE/ KAYNAŞLI İLÇE EFTAL ALTUNDAL

17 EDİRNE/ LALAPAŞA İLÇE BEDİR ADIYAMAN

18 EDİRNE/ MERİÇ İLÇE AHMET DURMAZ

19 EDİRNE/ SÜLOĞLU İLÇE HALİL ÖZGÜVEN

20 EDİRNE/ UZUNKÖPRÜ İLÇE ERDOĞAN ORMAN

21 GİRESUN/ ALUCRA İLÇE METE METİNYURT

22 GİRESUN/ BULANCAK İLÇE FATİH ALPARSLAN

23 GİRESUN/ ÇAMOLUK İLÇE FATİH DÜZ

24 GİRESUN/ DERELİ İLÇE CİHAN ÖZDEMİR

25 GİRESUN/ DOĞANKENT İLÇE RESUL TEKİN

26 GİRESUN/ ESPİYE İLÇE İBRAHİM YANIK

27 GİRESUN/ EYNESİL İLÇE BARIŞ GÜDÜK

28 GİRESUN/ GÖRELE İLÇE HASAN ALİ KODAL

29 GİRESUN/ KEŞAP İLÇE NİHAT YILMAZ

30 GİRESUN/ ŞEBİNKARAHİSAR İLÇE MUSTAFA ZAHİR BAKICI

31 GİRESUN/ YAĞLIDERE İLÇE YAŞAR İBAŞ

32 ISPARTA/ AKSU İLÇE AKSOY KARADUMAN

33 ISPARTA/ ATABEY İLÇE AZİZ ERASLAN

34 ISPARTA/ EĞİRDİR İLÇE MEHMET DEMİREL

35 ISPARTA/ GELENDOST İLÇE HAKAN DEMİRTAŞ

36 ISPARTA/ GÖNEN İLÇE METE ELCİM

37 ISPARTA/ KEÇİBORLU İLÇE İBRAHİM GÜNDÜZ

38 ISPARTA/ SÜTÇÜLER İLÇE KASIM KUTLU

39 ISPARTA/ YALVAÇ İLÇE HALİL HİLMİ TÜTÜNCÜ

40 KIRKLARELİ/ BABAESKİ İLÇE HAKAN ARICI

41 KIRKLARELİ/ DEMİRKÖY İLÇE MUHLİS YAVUZ

42 KIRKLARELİ/ LÜLEBURGAZ İLÇE İBRAHİM YILMAZ

43 KIRKLARELİ/ PEHLİVANKÖY İLÇE PINAR AKYÜZ ŞAHİN

44 KIRKLARELİ/ PINARHİSAR İLÇE SABRİ ÖZCAN

45 KIRKLARELİ/ VİZE İLÇE SENCER KARAMAN

46 UŞAK/ BANAZ İLÇE AZİZ BULUT

47 UŞAK/ EŞME İLÇE İLHAN ÖZKAN

48 UŞAK/ KARAHALLI İLÇE ŞENEL ÇAKIR

49 UŞAK/ SİVASLI İLÇE ALİ ÇETİN

50 UŞAK/ ULUBEY İLÇE YORUM ESKİCİ

51 YALOVA/ ALTINOVA İLÇE KEMAL ŞENOL

52 YALOVA/ ARMUTLU İLÇE MUSTAFA TOKAT

53 YALOVA/ ÇINARCIK İLÇE LEYLA KILIÇ

54 YALOVA/ ÇİFTLİKKÖY İLÇE YAŞAR BOZ

55 YALOVA/ TERMAL İLÇE SERKAN ERGEN