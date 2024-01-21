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Depremin merkez üssünde dönüşüm sürüyor, 404 konutun kaba inşası bitti

Depremin merkez üssünde dönüşüm sürüyor, 404 konutun kaba inşası bitti

Elazığ’da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8’lik depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde dönüşüm sürüyor. Daha önce yapımı tamamlanan ve teslim edilen 305 konutun ardından, merkezde kentsel dönüşüm çerçevesinde başlanan 404 konutun inşasında yüzde 70 seviyesine gelindi. Ayrıca kentsel dönüşümün dışında kalan depremzede hak sahipleri için yapımına başlanan 130 dairenin ise yüzde 95 aşamasında olduğu ve kısa süre içerisinde teslim edileceği bildirildi.

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Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8’lik depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 24 bin 83 konut inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi. Elazığ'ın yanı sıra depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesi de bu süreçte adeta yeniden inşa ediliyor. Depremin hemen ardından TOKİ tarafından başlatılan birinci etap çalışmalarında 305 konut 86 iş yeri ve 2 cami tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmişti. Yine ilçe merkezinde kentsel dönüşüm çerçevesinde 15’i 3 artı 1 ve 14’ü 2 artı 1 olmak üzere 29 blok planlandı. Bu kapsamda 404 daire ve 24 dükkanın yapımında yüzde 70 aşamalarına gelindi. Öte yandan kentsel dönüşümün dışında kalan depremzede hak sahipleri için yapımına başlanan 130 dairenin ise yüzde 95 aşamasında olduğu ve kısa süre içerisinde teslim edileceği bildirildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Saha Mühendisi İsmail Cankaya, “Kentsel dönüşüm projesi ihale çerçevesinde 29 bloğun 15’i 3 artı 1, 14’ü 2 artı 1 olmak üzere 404 konut yapımı devam ediyor. Şu anda yüzde 70 ilerleme kaydettik. Kaba inşaat bitti. İnce işçilik hızla devam ediyor. Burada binalarımız tünel kalıp sistemi ile yapılmaktadır. O yüzden depreme dayanıklıdır. Daha önce 305 konut teslim edilmişti. 130 konut daha teslim edilecek. Son olarak da 404 konut teslim edilecek” dedi.

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