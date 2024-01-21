Elazığ'da 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 9 yıl 30 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanarak bölgede huzur ve güvenin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 9 yıl 30 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan A.A.’nın Elazığ'da olduğu bilgisine ulaşıldı. Kovancılar İlçe Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyon sonucunda zanlı, yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.