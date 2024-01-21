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Silahla vurulmuş halde bulunan şahıs öldü!

Silahla vurulmuş halde bulunan şahıs öldü!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ikamet ettiği dairede silahla vurulmuş halde bulunan 34 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

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Olay, Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi’ndeki 5 katlı binanın 5’inci katında meydana geldi. Oğuzhan Sorguç (34) ikamet ettiği dairede silahla vurulmuş halde bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde Sorguç’un hayatını kaybettiği tespit edildi. Sorguç’un cansız bedeni otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Polis ekipleri dairede incelemede bulundu. Olayın intihar olduğu üzerinde durulurken, inceleme başlatıldı.

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