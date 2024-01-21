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Uyuşturucu hap olarak kullanılıyor, 2 bin 576 adet ele geçirildi

Uyuşturucu hap olarak kullanılıyor, 2 bin 576 adet ele geçirildi

Kırıkkale'de bir şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu hap olarak kullanılan 2 bin 576 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince şehir merkezinde sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bir şüpheli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığının tespiti üzere teknik ve fiziki takip başlatıldı. Şüphelinin üzerine yapılan aramada, uyuşturucu hap olarak da kullanılan 2 bin 576 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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