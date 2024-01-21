Meteorolojiden Siirt ve Şırnak için karla karışık yağmur uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü, Siirt ve Şırnak’ta beklenen karla karışık yağmur için tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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15. Bölge Müdürlüğü, son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden itibaren Siirt ve Şırnak için (merkez, Beytüşşebap, Uludere ve Silopi) yüksek kesimleri başta olmak üzere yer yer yoğun 20 santimetre üzeri karla karışık yağmur ve kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.