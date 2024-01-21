Ev sahipleri yüzde 25'in üzerinde zam yapacak! Kiracılar yeni yönteme aman dikkat

Ev sahipleri kira zamlarını yüzde 25'in üzerine çıkarmak için yeni bir yola başvuruyor. Bu yol, kira uyarlama davaları. Ev sahipleri, kira zamlarını yüzde 25'i aşmak için uyarlama davalarına başvuruyor. Ancak, uyarlama davalarının kabul edilmesi için, kiranın düşük kalmasının öngörülemeyen bir duruma bağlı olması gerekiyor.

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2023 yılı dönemi boyunca ev sahipleri kiraya en fazla yüzde 25 zam yapabilir. Hukukçular, son aylarda uyarlama davasına talebin arttığını belirtti. Bunun sebebi ev sahiplerinin kira zamlarını yüzde 25'in üzerine çıkarmak istemesi. Ekonomim'in haberine göre, kira uyarlama davaları, sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülemeyen olağanüstü bir durum yaşanması halinde açılabiliyor. Bu durum, kiranın düşük kalmasına neden oluyorsa, ev sahibi uyarlama davası açarak kiranın yeniden belirlenmesini talep edebiliyor.

Son aylarda uyarlama davalarına talebin arttığını belirtiyor. Bunun nedeni, enflasyonun yüksek olması ve bu nedenle kiraların gerçek değerinin altında kalması

Uyarlama davalarında, kiranın düşük kalmasının ispatı gerekiyor. Bu ispat, bilirkişi raporu ile yapılabiliyor.

Ancak, kiranın düşük kalmasının tek başına bir neden olamayacağı belirtiliyor. Uyarlama davalarının kabul edilmesi için, kiranın düşük kalmasının öngörülemeyen bir duruma bağlı olması gerekiyor.

Örneğin, kiracının ödediği kira miktarı, güncel piyasa değerinin çok altındaysa, bu durum öngörülemeyen bir durum olarak kabul edilebilir.

Hukukçulara göre, kiracının ödediği kira miktarı, güncel piyasa değerine yakınsa, bu durum öngörülemeyen bir durum olarak kabul edilemez.

Davalar uzun sürebiliyor

Uyarlama davalarının sonuçlanması uzun sürebiliyor. Bu nedenle, en sahipleri, kira zamlarını yüzde 25'in üzerine çıkarmak için bu yolu tercih etmeden önce dikkatli olmalılar.

Sonuç olarak, ev sahipleri, kira zamlarını yüzde 25'i aşmak için uyarlama davalarına başvuruyor. Ancak, uyarlama davlarının kabul edilmesi için, kiranın düşük kalmasının öngörülemeyen bir duruma bağlı olması gerekiyor.

Kiracının da dava açma hakkı var

Ev sahibinin yanında kiracının da dava açma hakkı olduğunu dile getiren Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Hikmet Güngör, “Mesela geçtiğimiz yıllarda pandemi etkisiyle birçok işletme zorunlu olarak kepenk indirdi. Olağanüstü bir durum yaşandı ve işletmeler ciddi gelir kaybına uğradı. Bu nedenle o dönemde mağdur olan kiracılar uyarlama istemişti. Önümüzdeki dönemde de herhangi bir sebeple bir bölgede kiralarda önemli bir gerileme olursa, kiracı bedelin aşağıya doğru revize edilmesi için uyarlama davası açabilir. Ancak bugünün piyasa şartlarında davayı açanlar ev sahipleri oluyor” diye konuştu.