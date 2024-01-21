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Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Devam edemedi...

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Devam edemedi...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, evinde Yılport Samsunspor'u konuk etti. Sarı-lacivertli takımda, maçın 85. dakikasında yaşanan sakatlık sebebiyle Fred, oyundan çıkmak zorunda kaldı. Brezilyalı futbolcu, yerine Rade Krunic'e yerini bıraktı.

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Fenerbahçe'de Fred şoku yaşanıyor. Brezilyalı yıldız, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Yılport Samsunspor maçının 85. dakikasında sakatlandı.

Oyuna devam edemeyen Brezilyalı yıldızın yerine Rade Krunic girdi.

Fred'in son durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

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