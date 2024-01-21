Bakasetas Trabzonspor'dan ayrıldığını resmen açıkladı

Trabzonspor ile Bakasetas'ın yolları ayrıldı. Yunan futbolcu Bakasetas, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada takımdan ayrıldığını belirtti ve "Trabzonspor formasıyla oynadığım son maçtı" ifadesini kullandı.

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Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Bakasetas, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada, takımdan ayrıldığını duyurdu. Deneyimli oyuncu, bordo-mavili formayla son maçına çıktığını ifade etti.

İşte o sözler...

"Aslında söylenecek çok bir şey yok. Gösterdiğimiz performans için özür dileriz. Böyle bir performans görmeyi hak etmiyorlar. Çok hata yaptık ve cezalandırdılar."

"Trabzonspor formasıyla son maçıma çıktım. Daha iyi bir veda isterdim. Hayatta bazen istekleriniz olmayabiliyor. Buradan ayrılırken herkese teşekkür etmek istiyorum. Burada sevgi ve saygı gördüm."