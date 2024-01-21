Galatasaray Trabzonspor deplasmanında farka gitti

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 mağlup ederek Fenerbahçe ile puanına eşitledi.

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

Papara Park'taki dev derbiden galip ayrılan taraf, 5-1'lik skorla Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 13. ve 61. dakikalarda Wilfried Zaha, 64. dakikada Kaan Ayhan ve 80. ve 90+6. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Bordo-mavililerin tek golü ise 79. dakikada Enis Destan'dan geldi.

Bu sonuçla puanını 54 yapan Cimbom, Samsunspor karşısındaki 2 puan kaybeden Fenerbahçe ile puanları eşitledi.

6 maç sonra kaybeden Trabzonspor ise 37 puanda kaldı.

Trabzonspor - Galatasaray maçının önemli anları

90'Karşılaşma Galatasaray'ın 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.

90'GOL! 90+6' Kerem Aktürkoğlu skoru 5-1 yaptı. Tete ceza sahasının solundan içeri çevirdi. Ceza sahasında Kerem'in vuruşunda top ağlara gitti.

90'Tete'nin pasında topla buluşan Zaha'nın ceza sahasından yaptığı vuruşta savunmaya çapran top ağlara gitti. Yapılan VAR incelemesinin ardından golden önce Barış'ın Mehmet Can'a faul yaptığı tespit edildi.

90'Mücadelenin sonunda en az 5 dakika daha oynanacak.

81'GOL! Kerem Aktürkoğlu tekrardan farkı üçe çıkardı. Sağ çaprazda topu alan Kerem uzak mesafeden kaleyi yokladı. Kerem'in sert şutunda toğ ağlara gitti.

79'GOL! Enis Destan farkı ikiye indiren golü attı. Visca sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda içeri ortaladı. Ceza sahasında Enis'in vuruşunda top ağlara gitti.

78'Fountas'ın ceza sahasında yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere gitti.

65'GOL! Kaan Ayhan skoru 3-0 yapan golü attı. Zaha'nın pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Kaan çaprazdan kaleyi yokladı. Kaan'ın şutunda top ağlara gitti.Gol - Kaan Ayhan

61'GOL! Zaha skoru 2-0 yaptı. Kerem Demirbay'ın pasında topla buluşan Zaha, ceza sahasının sağından vuruşunu yaptı. Zaha'nın düzgün vuruşunda top ağlara gitti.

58'Mertens sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda içer ortaladı. Ceza sahasında Sanchez'in kafa vuruşunda top direğe çarparak dışarı çıktı.

52'Barış Alper sağ kanattan içeri ortaladı. Ön direkte Benkovic'in müdahalesiyle top kornere gitti.

48'Zaha'nın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Hüseyin yatarak topa müdahale etti.

46'Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

45'Mücadelede ilk yarı sona erdi.

45'İlk yarının sonunda en az 3 dakika daha oynanacak.

39'Bardhi'nin ara pasında savunma arkasına sarkan Fountas ceza sahasında topla buluştu. Fountas karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Muslera'yı geçemedi.

30'Ceza sahasının sağında topla buluşan Zaha'nın vuruşunda top savunmaya çarparak kornere gitti.

27'Kerem sol kanattan içeri ortladı. Mertens ön direkten kafayla aşırttı. Ara direkte Zaha'nın vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

24'Enis Bardhi sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında top savunmadan döndü. Dönen topa ceza sahası dışından Fountas vuruşunu yaptı. Fountas'ın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

17'Gönderilen uzun pasta Mertens ceza sahasında topla buluştu. Mertens'in pozisyonunda ofsayt bayrağı havada.

13'GOL! Zaha, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Barış Alper ceza sahasının sağından içeri ortaladı. Zaha penaltı noktasından yarı vole bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

9'Fountas sol kanattan içeri ortalamak istedi. Nelsson'un ayak koyduğu top kornere gitti.

5'Hüseyin sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında topu savunma uzaklaştırdı.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Trabzonspor - Galatasaray maçı 11'leri

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet C., Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Mendy, Berat, Visca, Bardhi, Fountas, Enis

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kaan, Kerem D., Torreira, Barış, Mertens, Kerem A. Zaha.

8 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, ligde Hatayspor’a kaybettikten sonra oynadığı 8 karşılaşmayı kaybetmedi. Aslan; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Karagümrük, Konyaspor ve Kayserispor’u mağlup ederken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile berabere kaldı.

2 oyuncu sınırda

Galatasaray’da, Abdülkerim ile Davinson Sanchez sarı kart sınırında yer alan isimler. İki futbolcu sarı kart görmesi durumunda 22. haftada RAMS Park’ta oynanacak İstanbulspor karşılaşmasında görev alamayacak.

4 eksikle gittiler

Cim Bom’da Oliveira sakatlığı, Ziyech ve Bakambu Afrika Kupası’nda olması, Angelino da zorunlu satın alma opsiyonuna takıldığı için Trabzon deplasmanında olmayacak.

Bakasetas’ın veda maçı

Panathinaikos ile 2.5 yıllık kontrat için anlaşmaya varan Bakasetas, bugün son kez Papara Park’ta olacak. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın Yunan yıldızı 21 kişilik kadroya alması bekleniyor. Herhangi bir sakatlığı bulunmayan ve son idmanlarda takımla çalışan Bakasetas için kulüpler arasındaki görüşmelerde de son aşamaya gelindi. Trabzonspor’un 1.2 milyon Euro civarı bir bonservis bedeli kazanması bekleniyor.

Taraftarlar şova hazır

Papara Park’ta bu akşamki derbi dolu tribünler önünde oynanacak. Trabzonlu futbolseverler, karşılaşmanın biletlerine büyük ilgi gösterirken, kombinelerle birlikte satılan koltuk sayısı 35 bin civarında. Kalan biletlerin de maç saatine kadarn bitmesi bekleniyor. Öte yandan 2 bin kadar Galatasaray taraftarı da misafir takım tribünündeki yerini alacak.