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Yasmin Erbil'den babası Mehmet Ali Erbil için olay sözler

Yasmin Erbil'den babası Mehmet Ali Erbil için olay sözler

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den babası için çarpıcı bir açıklama geldi. Erbil, babasının kendisine babalık yapmadığını düşündüğünü söyledi ve kendisinden küçük yaştaki kadınlarla Aşk yaşamasından rahatsız olduğunu dile getirdi.

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Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil babasının özel hayatına yönelik açıklamalarda bulundu.
"Bana babalık yaptığını düşünmüyorum, yaram var ve asla kapanmayacak" diyen Yasmin Erbil, babasının kendisinden küçük kadınlarla aşk yaşamasından rahatsız olduğunu itiraf etti.

Gazeteci Oya Çınar'ın Oyalamacalar programına konuk olan Erbil'e "Mehmet Ali Erbil ile ilgili tonla fikir var... Özel hayatında büyümeyi reddeden şımarık çocuk hali gülüp geçtiğin bir şey mi yoksa imtihanı devam ediyor mu?" sorusunu sordu.

'Yaram var ve hiçbir zaman kapanmayacak'

"Devam ediyor" diyen Erbil, "Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum. Nasıl babamın annesinden yarası varsa benim de babamdan yaram var. Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak. (...) Çok fazla kadınların olması, etrafında genç kızlar olması halen beni yaralıyor aşabildiğimi söyleyemem" diyerek babasını eleştirdi.

Yasmin Erbil "Bazen benden bile küçük olduğunu duyduğum olunca rahatsız ediyor bilmiyorum, insan rahatsız oluyor, artık 27 oldum 25 yaşında bir kız duyunca rahatsız olduğum oluyor" dedi.

'Babam gibi insanlardan hoşlanmam'

Yasmin Erbil ayrıca "Babam gibi insanlardan hoşlanmam, uzak dururum" ifadelerini de kullandı.

66 yaşındaki şovmen Mehmet Ali Erbil son olarak kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'la yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti.

Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlilik teklifi eden Erbil, ayrılıklarını "Ailesi reddetti kızcağızı, severek ayrılmak zorunda kaldık" sözleriyle açıklamıştı. 26 yaşındaki Ceylan ise "Kopmamız zor oldu, gerçek bir aşk vardı" demişti.

 

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