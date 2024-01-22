Ankara ve İstanbul'da yaşayan memurlar dikkat! Büyükşehir tazminatı detayı

AK Parti'nin seçim beyannamesi için gözler ay sonuna çevrilirken vaatler de ortaya çıktı. Beyannamede yer alan maddelerden düzenlemelerden 'memurlara büyükşehir tazminatı' maddesi dikkat çekti. Bu konudaki düzenlemeyle memurların büyükşehirlerde yaşayan memurların şartlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

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AK Parti'nin 8 ana başlıktan oluşması beklenen seçim beyannamesi 30 Ocak'ta açıklanacak. Özellikle kira giderlerinin daha yüksek olduğu büyükşehirlerde çalışan memurlar ile Anadolu'da görevli memurların aldığı ücret farkının açılması AK Parti'nin gündeminde.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Memura büyükşehir tazminatı

AK Parti bir süredir İstanbul, Ankara gibi kira ve diğer maliyetlerin yüksek olduğu büyükşehirler ile Anadolu’da görev yapan memur ücretleri arasında bir fark olması gerektiği yönünde çalışmalar yürütüyor.

14 Mayıs beyannamesinde de yer almıştı

14 Mayıs’ta seçim beyannamesinde de yer alan büyükşehirlerde yaşayan memurların yaşam standartlarının geliştirilmesi konusundaki vaatlerin yerel seçim beyannamesinde daha geniş kapsamlı yer alması bekleniyor.