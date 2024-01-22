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Askeri üste bir asker yatakhanede 5 silah arkadaşını vurarak öldürdü

Askeri üste bir asker yatakhanede 5 silah arkadaşını vurarak öldürdü

İran’ın Kirman kentinde bulunan askeri üste bir asker, yatakhanede 5 silah arkadaşını vurarak öldürdü.

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İran’ın Kirman kentinde bulunan askeri üste bir asker dehşet saçtı.

İran Ordusu Güneydoğu Bölge Karargahı Komutanı Tuğgeneral Amir Gholamalian yaptığı açıklamada, nöbet yerini terk eden bir askerin yatakhaneyi bastığını ve 5 silah arkadaşını vurarak öldürdüğünü ifade etti.

Kimliği açıklanmayan askerin silah arkadaşlarına neden ateş açtığının henüz bilinmediğini aktaran Gholamalian, saldırının ardından üsten kaçan askeri yakalamak için operasyon başlatıldığını belirtti.

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