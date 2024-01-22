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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Sahte Alper Gezeravcı hesaplarına dikkat! TUA gerçek sosyal medya hesaplarını paylaştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sahte Alper Gezeravcı hesaplarına dikkat! TUA gerçek sosyal medya hesaplarını paylaştı

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarının "Instagram: @astroalper https://instagram.com/astroalper" ile "X:@TURKastro https://twitter.com/TURKastro" olduğunu bildirdi.

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TUA'nın X sosyal medya platformundan, Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Sahte hesaplar konusunda dikkatli olunması gerektiği bildirilen paylaşımda, Gezeravcı'nın Instagram hesabının "@astroalper https://instagram.com/astroalper", X hesabının ise "@TURKastro https://twitter.com/TURKastro" olduğu kaydedildi.

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