Erdoğan 2002 yılından beri onu istiyordu! AK Parti'den Çankaya için sürpriz aday

İstanbul'da hem büyükşehir belediye başkan adayını hem de ilçe adaylarını açıklayan AK Parti'de şimdi gözler Ankara'ya çevrildi. Tevfik Göksu, Şadi Yazıcı, Hilmi Türkmen gibi uzun süredir belediye başkanlığı yapan isimlerle yola devam kararı verildi. Ankara'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidara geldiği günden beri istediği bilinen Çankaya için o isim gündemde!Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı şehir ve ilçeleri çok önemsediği de senelerden beri konuşuluyor. Ankara bürokrasisinin nabzının attığı Çankaya da bunlardan biri, yine üç dönem belediye başkanlığı yapan ismin de geri dönmesi gündemde!
15 sene boyunca Altındağ'ı yöneten kişi
Ankara'da 3 dönem boyunca Altındağ belediye başkanlığı yapan Veysel Tiryaki, 7 Nisan 2022'den beri Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyor. 2004 ile 2019 seneleri arasında 15 sene boyunca Altındağ'ı yöneten Tiryaki, yeniden aday olabilir.
Bilindiği gibi Keçiören belediye başkanı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu! Altınok'tan boşalan adaylık koltuğuna Ankara AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan gelebilir. Hakan Han Özcan'ın AK Parti'nin Keçiören adayı olması bekleniyor.
Çankaya için öne çıkan aday Duhan Kalkan
Ankara siyasetinin nabzının attığı Çankaya ilçesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok istediği yerlerden biri olarak dikkat çekiyor.
AK Parti'nin Çankaya'da Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan'ı aday göstermesi bekleniyor.
Duhan Kalkan kimdir?
Duhan Kalkan, 2002-2007 yılları arasında Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde burslu olarak lisans eğitimini tamamladı. Ardından, 2007-2010 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tezli yüksek lisansını ve 2010-2015 yılları arasında Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doktorasını başarıyla tamamladı. Eğitimine ek olarak, 2012-2014 yılları arasında Anadolu Üniversitesi'nde uzaktan eğitimle 2 yıllık Adalet bölümünü bitirdi. Ayrıca, 2014-2017 yılları arasında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yarı burslu olarak ikinci lisansını tamamladı. Duhan Kalkan'ın Türk siyasi hayatı, dış politika, güvenlik politikaları, ve hukuk alanlarında birçok akademik yayını bulunmaktadır. Aynı zamanda İngilizce ve Rusça dillerinde iyi derecede bilgi sahibidir.
Çeşitli devlet kurumlarında kariyerine devam eden Kalkan, 2005'ten itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2006'da T.C. İçişleri Bakanlığı, 2008-2014 yılları arasında Başbakanlık'ta A Grubu Kariyer Uzmanlığı, 2014-2015'te Milli Savunma Bakanlığı'nda A Grubu Kariyer Uzmanlığı, ve 2015-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Uzmanlığı gibi önemli görevlerde bulundu. 2018'de siyasete giriş yaparak AK Parti Ankara İl Başkanlığı 6. Kongresi'nde AK Parti Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi / İl Seçim İşleri Başkan Yardımcısı oldu. Aynı dönemde AK Parti Elmadağ, Kızılcahamam ve Çubuk ilçe koordinatörlükleri yaparak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde Sonuç Alım Sistemi (SAS) birinci bölge başkanlığını üstlendi.