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DeSantis başkanlık yarışından çekildi Trump'ın önünde tek engel kaldı

DeSantis başkanlık yarışından çekildi Trump'ın önünde tek engel kaldı

ABD'de Florida Valisi Ron DeSantis, 2024'te yapılacak başkanlık seçimi aday adaylığından çekildiğini açıkladı. Cumhuriyetçi Parti'de Trump’ın karşısında yalnızca Haley kaldı

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Cumhuriyetçi DeSantis, çekilme kararını X sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla duyurdu.

Cumhuriyetçilerin eski ABD Başkanı Donald Trump'a bir şans daha vermek istediğinin açık olduğunu kaydeden DeSantis, "Donald Trump'la Kovid-19 salgını ve Antony Fauci'yi seçmesi nedeniyle bazı anlaşmazlıklarımız oldu. Ancak, Trump'ın mevcut başkan Joe Biden'den üstün olduğu açık." ifadelerini kullandı.

DeSantis, Cumhuriyetçi adayı destekleyeceğine daha önce söz verdiğini ve bu sözünü tutacağını belirtti.

Başarılı olabileceğini düşünmediğini ve oy verenlerin daha fazla vakit ve kaynağını almayacağını ifade eden DeSantis, 2024 başkanlık seçimleri aday adaylığından çekildiğini duyurdu.

Haley iddiasını sürdürdü

Eski BM Büyükelçisi Haley, ABD Başkanı Biden’ı durdurabilecek tek kişinin kendisi olduğunu söyledi.
CNN’e konuşan Haley “Bu yarışta iki kişi var. İstediğimiz şey de buydu, pes etmeyeceğiz” dedi.
Trump’ın kampanya yöneticileri ise Haley’i “Önce Amerika hareketini durdurmak için her şeyi yapacak küreselciler ve Demokratlar’ın adayı” diye niteledi.

ABD'de bir sonraki ön seçimler 23 Ocak'ta New Hampshire eyaletinde yapılacak ve ön seçim süreci 8 Haziran'a kadar sürecek.

Temmuz ve ağustos ayındaki parti kongrelerinde hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti, başkanlık seçimleri için resmi adaylarını belirleyecek.

5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde yarışı kazanacak aday 20 Ocak 2025'te koltuğuna oturacak.

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