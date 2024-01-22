Özgür Özel kendi milletvekilini "Zeydan Karalar'ı adaylıktan çekerim" diye tehdit etti!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İdare Amirliği koltuğuna aday olmak isteyen Adana Milletvekili Orhan Sümer’in CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü. Selvi, Özel’in adaylıktan çekilmesini istediği Orhan Sümer’i “Bak Zeydan’ı (Karalar) aday gösterdik ama onu da bir hafta sonra geri çekeriz” diyerek tehdit ettiğini iddia etti.

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CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında bilek güreşine dönen ve Kılıçdaroğlu'nun galibiyetiyle sona eren Meclis İdare Amirliği seçimine ilişkin bomba bir iddia gündeme geldi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İdare Amirliği koltuğuna aday olmaya hazırlanan Adana Milletvekili Orhan Sümer’in CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından, adaylıktan çekilmezse Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Zeydan Karalar'ın adaylığını iptal etmekle tehdit ettiğini yazdı. İşte Selvi’nin yazısının ilgili bölümü:

Meclis İdare Amirliği seçimi

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Genel Başkan Yardımcısı seçilince İdare Amirliği görevinden istifa ediyor. İdare Amirliği için seçim kararı alınıyor. Adana Milletvekili Orhan Sümer ile İzmir Milletvekili Ednan Arslan’ın ismi ön plana çıkıyor.

Adaylıktan çekilmesi için baskı yapıyor

Ednan Arslan’ı Özgür Özel, Orhan Sümer’i ise Kılıçdaroğlu destekliyor. Orhan Sümer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a yakın bir isim. Özgür Özel önce Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer üzerinden Orhan Sümer’in adaylıktan çekilmesi için baskı yapıyor.

Orhan Sümer adaylıktan vazgeçmeyince...

Ama Orhan Sümer sevilen bir milletvekili. Kazanacağını düşünüyor. Geri adım atmıyor. Canlı yayında gibi anlatacağımız hikâye ondan sonra başlıyor. Bunun üzerine Özgür Özel bizzat devreye giriyor. Seçimden bir gün önce Orhan Sümer’i makamına çağırıyor.

“Bak Zeydan’ı aday gösterdik ama...”

Orhan Sümer’e, “Sen bana karşı nasıl yarışırsın? Genel Başkan’a karşı siyaset yapılır mı?” diye çıkışıyor. Orhan Sümer, geri adım atmayınca bu kez tehdit devreye giriyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer’i, “Bak Zeydan’ı aday gösterdik ama onu da bir hafta sonra geri çekeriz” diye tehdit ediyor. Sonra ne mi oluyor?

Tehdit etkili oluyor ve adaylıktan çekiliyor!

Orhan Sümer, Meclis’e geçiyor, birlikte hareket ettiği milletvekilleriyle bir araya geliyor. Özgür Özel’le aralarında geçen konuşmayı aktarıyor. Ama bu arada tansiyonu yükseliyor. Zeydan Karalar’ın adaylığının geri çekilme tehdidi etkili oluyor. Zeydan Karalar’la telefon irtibatı kuruluyor. Kılıçdaroğlu ekibi aralarında bir değerlendirme yapıyor. Orhan Sümer’in geri çekilmesi kararı alınıyor.

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