Emekliye 5 bin TL daha ikramiye geliyor! Ersan Şen canlı yayında duyurdu! İşte ödeneceği tarih
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ek zamdan da memnun olmadı. Seçiden önce bir zam daha yapılacağı iddiaları konuşulurken, Prof. Dr. Ersan Şen'den canlı yayında bomba bir iddia geldi. Emeklilere Cumhuriyet İkramiyesi olarak dağıtılan 5 bin TL'den sonra 5 bin TL daha ikramiye geliyor. İşte Ersan Şen'in emeklileri umutlandıracak açıklaması...
Emeklilere Cumhuriyet Bayramı nedeniyle dağıtılan 5 bin TL ikramiyenin ardından 5 in TL'lik daha ikramiye geliyor. İddia Sözcü TV canlı yayınında Prof. Dr. Ersan Şen'den geldi. 5 bin TL ikramiyeyi çalışan emekliler alabilecek mi?. 5 bin TL ikramiye ne zaman ödenecek?.. İşte ayrıntılar..
16 Ocak günü yapılan Kabine toplantısının ardından memur emeklilerinden 12 puan daha az zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 42.56 oranında zam yapıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının ise yüzde 33.3'lük artışla 10 bin liraya çekildiğini belirtmişti.
Türkiye'deki yüksek enflasyon, artan hayat pahalılığı, gıda ve kira fiyatları başta olmak üzere her kalemde yaşanan şok zamlar karşısında emekli zammının yetersiz kaldığını belirten milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, hükümetin aldığı karara tepki gösterdi, mitingler yapılmaya başlandı.
Yüzde 42.56'lı zamma emeklilerin tepkisi üzerine bazı SGK uzmanları iktidarın mevcut şartlarda 31 Mart seçimlerine gidemeyeceğini belirterek, yerel seçim öncesinde ek zam gelebileceğinin sinyallerini vermişti.