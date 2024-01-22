Türkiye, İsrail'e ekonomik yaptırımlara hazırlanıyor! İsrail basını yazdı! İran'dan 'füze' tehdidi

İSRAİL Gazze'de soykırıma devam ederken İsrail medyasından dikkat çeken bir haber geldi. İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesi Türkiye'nin Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlandığını yazdı. İran, İsrail'e ültimatom vererek, "Hata yaparsanız füzelerimizi İsrail'e doğrulturuz" tehdidi savurdu.

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İsrail basını Türkiye'nin Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlandığını yazdı. Bu adımı 'stratejik hamle' olarak nitelendiren Jerusalem Post, "Yaptırımlar arasında İsrail'in Türkiye'nin ihracat ülkeleri listesinden çıkarılması da yer alıyor" dedi.

Erdoğan'ın çıkışı sonrası stratejik hamle

Bu adımı 'stratejik hamle' olarak nitelendiren gazete "Bu ekonomik karar, Erdoğan'ın Hamas'a açık destek ve İsrail'in savaş suçları suçlamalarıyla birlikte İsrail karşıtı güçlü söyleminin ardından geldi" dedi. Söz konusu haberde şöyle denildi:

Şirketlere de devlet yardımı sağlanmayacak

"Bu karar, Türkiye'nin ticareti desteklemeyi bırakacağı ve İsrail ile faaliyet gösteren işletmelere verdiği desteği geri çekeceği anlamına geliyor. Ayrıca Türk işletme sahiplerine İsrail ile ticaret yapmayı tercih etmeleri halinde devlet yardımı sağlanmayacağına dair açık bir mesaj da veriliyor."