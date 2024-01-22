'Kalkan' ve 'Çengel' operasyonları! Bakan Yerlikaya: 9 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1 ton etil alkol yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki Kalkan-10 Operasyonu'nda 9 göçmen kaçakçısının yakalandığını bildirdi. Kaçak ve sahte alkol üretimi için kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesine yönelik Samsun'da düzenlenen Çengel-6 Operasyonu'nda ise 1 ton 56 litre etil alkol yakalandı.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı operasyonlarımız da artarak devam edecek." ifadesini kullandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda Atakum'da bir tırdan başka bir araca etil alkol aktaran 2 kişinin suçüstü yakalandığını belirten Yerlikaya, operasyonda ele geçirilen 1 ton 56 litre etil alkolle yaklaşık 4 tonluk kaçak ve sahte alkol üretiminin önüne geçildiğini kaydetti.

Yerlikaya, operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşarak operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.

İstanbul'da "Kalkan" operasyonu

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda, İstanbul'daki Kalkan-10 Operasyonu'nda 9 göçmen kaçakçısının yakalandığını bildirdi. Yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 6'sının tutuklandığını, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda suçta kullanıldığı tespit edilen 5 araca el konulduğunu aktaran Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki insan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığını ve operasyonu düzenleyen güvenlik güçlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, operasyonun görüntülerini de paylaşarak, "Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir." değerlendirmesinde bulundu.