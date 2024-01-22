Emekliye zam teklifi Meclis'e geliyor! En düşük maaş 12 bin TL olacak iddiası
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ek yüzde 5 artış içeren kanun teklifi bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklifle en düşük emekli aylığı 10 bin liraya yükseltiliyor. Ancak emekliler bu zamdan memnun değil. En düşük emekli maaşını 10 bin TL yapacak teklif Meclis'te görüşülmeden, seçimden önce emeklilere ek bir zam daha yapılacağı iddia edildi. Ersan Şen canlı yayında duyurdu. En düşük emekli maaşı seçimden önce 12 bin TL olacak.
Emekliler ilk ek zammı almadan ikinci ek zam iddiası geldi. Meclis Genel Kurulu bu hafta çalışma hayatını ilgilendiren kanun teklifi için mesai yapacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklediği düzenleme salı günü Genel Kurul gündemine gelecek. Teklifle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ek yüzde 5 zam yapılıyor. En düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkarılıyor. Ancak ek zam Meclis'te görüşülmeye başlanmadan önce Prof. Dr. Ersan Şen'den ikinci bir ek zam iddiası geldi. İşte ayrıntılar...
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında ilave yüzde 5 zamla yüzde 42.6 artışa gidilmesi, kamuoyunda tepki çekti. Aylıklardaki alt sınırın da 7 bin 500 liradan 10 bin TL'ye çekilmesi yetersiz bulundu. 31 Mart seçimleri öncesi emekliler meydanlara inmeye başladı. Seçim dönemine kadar emekli eylemlerinin daha da artacağı konuşuluyor. İşte buna karşı hükümetin de hazırlık yapmaya başladığı ifade ediliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü ettiği 'emekli yılı' için iktidar kanadında çalışmalar devam ediyor. Ankara'da iktidar milletvekilleri dahil birçok kesim '2024 emekli yılı olacak' sözünün altını dolduracak düzenlemelerin yapılacağına inanıyor. İşte Ankara kulislerinde konuşulan iddialar ve Prof. Dr. Ersan Şen'in canlı yayındaki en düşük emekli maaşı 12 bin TL olacak iddiası...
Emekliye seyyanen zam formülleri
Birincisi; 7500 lira maaş alan ve yüzde 42.6'lık zamdan bile mahrum bırakılan kesime seçimden hemen önce ilave bir zam daha yapılabilir.