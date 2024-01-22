Emekliye zam teklifi Meclis'e geliyor! En düşük maaş 12 bin TL olacak iddiası

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında ilave yüzde 5 zamla yüzde 42.6 artışa gidilmesi, kamuoyunda tepki çekti. Aylıklardaki alt sınırın da 7 bin 500 liradan 10 bin TL'ye çekilmesi yetersiz bulundu. 31 Mart seçimleri öncesi emekliler meydanlara inmeye başladı. Seçim dönemine kadar emekli eylemlerinin daha da artacağı konuşuluyor. İşte buna karşı hükümetin de hazırlık yapmaya başladığı ifade ediliyor.