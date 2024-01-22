İstanbul'a yerleşen genç kadının hayatı karardı! 'Film çekiyorum' bahanesiyle vurgun

Boşanıp İngiltere’den İstanbul’a taşınan, yeni bir hayat kurmak isteyen Yıldız K.’nın iddiasına göre gönül bağı kurduğu yapımcı Cengizhan A., bu durumu fırsat bilerek iki farklı film çekeceği bahanesiyle ortaklık teklifinde bulundu. Yıldız K., film için 1 milyonun üzerinde ödeme yaptı.

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İngiltere'de yaşayan Yıldız K., eşinden boşandıktan sonra 2023'ün başlarından İstanbul'a taşındı. Burada kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışan genç kadın, arkadaş ortamında reklam şirketi sahibi ve yapımcı olduğunu ileri süren Cengizhan A. ile tanıştı.

Sabah'ın haberine göre, ikilinin arasındaki arkadaşlık kısa süre sonra gönül bağına dönüştü.

İddiaya göre bu durumu fırsat bilen Cengizhan A. birçok reklam, film çektiğini ve yeni çekeceği filmlerden 36 milyon hasılat getireceğini söyleyerek Yıldız K.'a ortak olması için teklifte bulundu.

Yıldız K., duyduğu güven sayesinde iki ayrı filme ortak oldu. Genç kadın, acil paraya ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine lüks marka aracını satarak toplamda 1 milyon 40 bin lirayı elleriyle Cengizhan'a verdi. Cengizhan A., filmi çekeceğiz bahanesiyle kamera satın alsa da çekimler bir türlü başlamadığı ileri sürüldü.

Sürekli olarak geçiştirmeye yönelik bahanelerle karşılaşan Yıldız K., Cengizhan'ın başkalarından borç aldığını ve ödemediği için haczedilecek durumuna geldiğini öğrendi. Defalarca parasını istese de tehdit ve hakaretlerle karşılaştı. Filmin gişe hasılatından pay alacağı ümidiyle çıktığı yolda duygusal yakınlık hissettiği tarafından dolandırıldığını anlayan genç kadın büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Yıldız K., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Cengizhan A. hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını talep ederek şikayetçi oldu.

Kaynak: Sabah