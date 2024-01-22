Laleli'de saatlik otopark ücretleri sosyal medyada yankı buldu restoran menüsü gibi

İstanbul'un en canlı semtlerinden olan Laleli'de yer alan bir otoparkın saatlik ücretleri, sosyal medya platformu X'te geniş yankı buldu. Fiyatlara ilişkin "Arabayı çekseler daha ucuza gelir, Yemek fiyatları sandım..." gibi yorumlar yapıldı.

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İstanbul'da park yeri bulmak büyük bir sorun haline geldi. Hayat pahalılığı otoparkları da etkiledi. Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf sosyal medyayı salladı,

İstanbul'un en canlı semtlerinden olan Laleli'de otopark ücretlerinin fiyatları paylaşıldı.

Otopark ücreti 2 saati 340 TL abone aylık 10 bin TL

Aracını 0-2 saat bırakan bir kişi otopark için 340 TL ödemek durumunda kalacak. Fiyatları gören vatandaşlar bu duruma hem tepki gösterdi hem de güldüren yorumlarda bulundu. İşte o yorumlardan bazıları

"Ver abi yıkamaya hem yıkanır, sen de işini halleder gelirsin 1-2 saatte. Belki 50-100 fazla verirsin ama temiz iş olur."

"Yan dükkan kıyafet satmayı bırakıp dükkanı otopark yapsa daha çok kar eder."

"Utanmasalar asgari ücret isteyecekler"

"Yemek fiyatları sandım..."

"Arabayı çekseler daha ucuza gelir"

"Vip mi abi otopark ne bu ücretler ?"

"Yol kenarına bırakıp otopark cezası yemeyi yeğlerim"

"Laleli'de zaten türkün işi olmaz, yabancılar icin de gayet ucuz keske euroyla yazsalarmış"

"Uçak mı bırakıyoruz,araba mı?"

"Restoran menüsü gibi"

"Tofaş gitse bir farını bırakıp çıkar"

"Eğer bu otoparkı birkaç defa kullanacaksanız abone olun demiş abi bu fiyatlar ne böyle"

"Abone olunca arabayı yenileyip mi geri veriyorlar?"

"Geçen hafta İstanbul Fatih’te 1 saat otoparka arabayı bıraktım. Birde yıkama istedim. Sonuç 500 lira"