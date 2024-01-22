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AK Parti ve Yeniden Refah Partisi İstanbul'u görüşecek

AK Parti ve Yeniden Refah Partisi İstanbul'u görüşecek

AK Parti, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde ittifak arayışlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Yeniden Refah Partisi ile bu akşam saat 19:00'da özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir'de olası bir ittifak için görüşme yapılacak. Görüşmenin odak noktası, Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul'da aday gösterip göstermeme konusu olacak.

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Son dönemde Yeniden Refah Partisi'nin artan oy potansiyeli, İstanbul gibi kritik öneme sahip seçimlerde AK Parti için belirleyici bir faktör olarak görülüyor. Yeniden Refah Partisi, daha önce 3 büyükşehir dışındaki tüm illerde aday çıkaracağını, ancak İstanbul, Ankara ve İzmir'de ittifak görüşmelerine açık olduğunu belirtmişti.

AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki işbirliği görüşmeleri bir süredir devam ederken, geçtiğimiz hafta Yeniden Refah Partisi sözcüsü Suat Kılıç, görüşmelerin durduğunu ve bir işbirliğinin AK Parti'nin tavrına bağlı olacağını açıklamıştı.

AK Parti heyetinin, Yeniden Refah Partisi ile gerçekleştireceği bu toplantının ardından Büyük Birlik Partisi (BBP) ile de görüşme yapması planlanıyor. Bu görüşmeler, yerel seçimler öncesinde siyasi dengeleri etkileyebilecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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