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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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