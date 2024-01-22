Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Abone ol
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
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