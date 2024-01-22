En büyük iki tutkusunu mesleğe çevirdi para kazanıyor ülke ülke geziyor 'Kafkasların Kraliçesi' diyorlar

"En büyük tutkularımı para kazanarak yapıyorum"

"Burası benim evim, iş yerim, yatak odam" diyen Esra Yılmaz ”Tutkunu olduğum iki şeyi birleştirmem gerekiyordu. Biri dünyayı dolaşmak diğeri araba sürmek. Bu ikisini birleştirip hem de para kazanmalıydım. Bundan dolayı tır şoförü oldum.