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En büyük iki tutkusunu mesleğe çevirdi para kazanıyor ülke ülke geziyor 'Kafkasların Kraliçesi' diyorlar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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En büyük iki tutkusunu mesleğe çevirdi para kazanıyor ülke ülke geziyor 'Kafkasların Kraliçesi' diyorlar

rtvin’den Kafkas ülkelerine yük taşıyan "Kafkasların Kraliçesi" lakaplı 32 yaşındaki kadın tır sürücüsü Esra Yılmaz oyuncaklar, makyaj malzemeleri ve çeşitli aksesuarlarla renklendirdiği şoför mahallini adeta evindeki odasına dönüştürürken, uluslararası yollarda bu şekilde tek başına direksiyon sallıyor.

En büyük iki tutkusunu mesleğe çevirdi para kazanıyor ülke ülke geziyor 'Kafkasların Kraliçesi' diyorlar

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Esra Yılmaz’ın en büyük tutkusu araba kullanmak ve gezmek. Yılmaz, bu iki tutkusunu yapıp aynı zamanda para kazanmak için tır şoförlüğü mesleğini seçti. Kocaeli'nde özel bir limanda eğitimlerini aldıktan sonra direksiyona geçerek 4 yıldır ülke geneline ve Kafkaslara yük taşımacılığı yapıyor. 

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En büyük iki tutkusunu mesleğe çevirdi para kazanıyor ülke ülke geziyor 'Kafkasların Kraliçesi' diyorlar

Torpido üzerine dantel işlemesi serip araç kabinini oyuncak ve makyaj malzemeleriyle süsleyen Yılmaz, zamanın bir çoğunu yollarda tek başına geçiriyor. Molalarda makyaj yapmayı ihmal etmeyen Yılmaz, "Evim ve iş yerim" dediği tırın içinde kitap okuyor, yemek yiyor, geceleri tırın içinde uyuyor

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En büyük iki tutkusunu mesleğe çevirdi para kazanıyor ülke ülke geziyor 'Kafkasların Kraliçesi' diyorlar

"En büyük tutkularımı para kazanarak yapıyorum"

"Burası benim evim, iş yerim, yatak odam" diyen Esra Yılmaz ”Tutkunu olduğum iki şeyi birleştirmem gerekiyordu. Biri dünyayı dolaşmak diğeri araba sürmek. Bu ikisini birleştirip hem de para kazanmalıydım. Bundan dolayı tır şoförü oldum. 

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En büyük iki tutkusunu mesleğe çevirdi para kazanıyor ülke ülke geziyor 'Kafkasların Kraliçesi' diyorlar

Kocaeli'nde özel bir limanda eğitim aldım. Daha sonra belgelerimi alarak uluslararası yollarda direksiyon sallamaya ve gaza basmaya başladım. 4 yıldır tır kullanıyorum. Bu sayede dünyayı geziyorum, araç kullanıyorum ve para kazanıyorum. 

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