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Alperen Şengün'ün triple-double performansı Rockets'a yetmedi!

Alperen Şengün'ün triple-double performansı Rockets'a yetmedi!

NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 24 sayı, 12 ribaund, 10 asistle triple-double yaptığı maçta Houston Rockets, Boston Celtics'e 116-107 mağlup oldu.

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon 6 maçla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Batı Konferansı ekibi Houston Rockets, konuk ettiği Doğu Konferansı lideri Boston Celtics'e 116-107'lik skorla yenildi. Mücadelede 24 sayı, 12 ribaund ve 10 asistle triple-double yapan Alperen Şengün'ün performansı galibiyete yetmedi. Alperen, bu istatistikle NBA kariyerinde 3. kez triple-double'a imza attı.

Sezonun 22. yenilgisini yaşayan Rockets'ta Dillon Brooks 25, Jalen Green 16, Amen Thompson 15 sayı kaydetti. Bu sezon 33. galibiyetine ulaşan Celtics'te ise Kristaps Porzingis 32, Derrick White 21 sayı üretirken, Jaylen Brown da 13 sayı, 11 ribaund, 10 asistle triple-double yaptı.

Jokic, 42 sayıyla takımını galibiyete taşıdı

Batı Konferansı ekibi Denver Nuggets, deplasmanda karşılaştığı Doğu Konferansı temsilcisi Washington Wizards'ı 113-104 mağlup etti. Ligdeki 30. galibiyetini elde eden Nuggets'ta Nikola Jokic, 42 sayı, 12 ribaund, 8 asistle galibiyetin mimarı oldu. Konuk takımda Michael Porter Jr. ve Jamal Murray ise 19'ar sayı buldu. 35. mağlubiyetini alan Wizards'ta ise Kyle Kuzma 17, Daniel Gafford ve Tyus Jones 15'er sayı attı.

NBA'de gecenin sonuçları şöyle:

Los Angeles Clippers: 125 - Brooklyn Nets: 114
Washington Wizards: 104 - Denver Nuggets: 113
Orlando Magic: 105 - Miami Heat: 87
Houston Rockets: 107 - Boston Celtics: 116
Phoenix Suns: 117 - Indiana Pacers: 110
Los Angeles Lakers: 134 - Portland Trail Blazers: 110

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