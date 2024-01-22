Alper Gezeravcı’nın ilk bağlantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan’la olacak

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu takip edilirken; Gezeravcı, Türkiye ile ara ara iletişim kuracak. Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacak.

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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yer aldığı uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) başarı ile kenetlendi. Alper Gezeravcı, uzayda 14 günde 13 deney yapacak.

İlk Türk astronot olma başarısı gösteren Alper Gezeravcı uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi boyunca Türkiye ile en az 7 kez iletişime geçecek.

İlk görüşme Erdoğan ile olacak

Alper Gezeravcıi ilk görüşmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacak. Öte yandan, Gezeravcı, Bursa’daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'yle ve Ankara’daki Tübitak Uzay Merkezi'yle iletişim kuracak.

Alper Gezeravcı, uzaydan Bakü, Konya, Ankara, İstanbul, Çanakkale'nin fotoğraflarını çekecek. Mersin'in Silifke ilçesi ile Ağrı Dağı'nı da fotoğraflayacak.