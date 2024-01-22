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Van'da yolcu midibüsü devrildi: 27 kişi yaralandı!

Van'da yolcu midibüsü devrildi: 27 kişi yaralandı!

Van'ın Gevaş ilçesinde yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 27 kişi yaralandı.

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Van-Bitlis kara yolu Yuva Mahallesi mevkisinde 30 AAE 285 plakalı yolcu midibüsü devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Midibüsten çıkarılan 4'ü çocuk 27 yaralı, ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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