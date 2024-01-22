Naci Görür deprem sonrası o faya dikkat çekti! “Küçük kavisli bir fayın üzerinde”

Prof. Dr. Naci Görür, Malatya’da meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından uyarılarda bulundu. Görür, Doğu Anadolu Fay Hattı’na dikkat çekerek, “Deprem DAF’a paralel, küçük kavisli bir fayın üzerinde. Tabii bu fayda DAF sistemi içinde, geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) geçtiği bilgilere göre, Malatya’nın Kale ilçesinde saat 15.41’de 4 büyüklüğünde deprem meydan geldi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası açıklama geldi.

Naci Görür, Depremin Doğu Anadolu Fay (DAF) sistemi içerisinde olduğuna dikkat çeken Görür, şu sözleri söyledi:

"Malatya Kale’de 4 büyüklüğünde deprem. Deprem DAF’a paralel, küçük kavisli bir fayın üzerinde. Tabii bu fayda DAF sistemi içinde, geçmiş olsun”

Görür ayrıca, "KAF üzerinde olan Geyve İznik Gemlik hattında Gemlik için taşınmasını dile getirmiştiniz. Aynı sorun İznik içinde geçerli mi?” sorusuna yanıt verdi.

Görür, ilgili soruya, “Aslında çok farkları yok ama bir an önce deprem dirençli hale getirilmeliler” şekline yanıt verdi.