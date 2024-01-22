Şırnak Üniversitesinde teknoloji merkezi kuruluyor!

Şırnak Üniversitesinde 'Teknolojik fikirler TEKMER’de gelişir' sloganıyla Teknoloji Merkezi kurulması için çalışmalar başlatıldı.

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Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, daha önce bir araya geldiği Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ile yaptığı görüşmede Teknoloji Merkezi kurulması için fikir alışverişinde bulunmuştu. Bu görüşmeden sonra Şırnak Üniversitesini ziyaret eden Ahmet Serdar İbrahimcioğlu Teknoloji Merkezi kurulması için incelemelerde bulundu.

Bölgede ilk kez Şırnak Üniversitesinde kurulacak olan Teknoloji Merkezi binası için fizibilite çalışması yapıldı. Fizibilite çalışmalarına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. E. Mustafa Eyyüboğlu, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Haskul, Şırnak TTO Genel Müdürü Doç. Dr. Asaf Tolga Ülgen, KOSGEB Şırnak Müdürü Ömer Güngör, Yapı İşleri Daire Başkanı Ahmet Yumak, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Fikret Ürgen katıldı.

Yapılacak olan çalışmalar için yerinde incelemelerde bulunan KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu “Yenilikçi, teknolojik ve katma değeri yüksek bir ürün üreten, bu ürünü uluslararası pazarlara taşımak isteyen ve ihracat odaklı çalışan girişimleri önceliğimiz olmak üzere yeni bir vizyon ile bütün girişimcilerimize gerekli desteği sağlayacağız” dedi.

Şırnak KOSGEB Müdürü Ömer Güngör, ilerleyen dönemlerde Şırnak Üniversitesi ile girişimcilik etkinlikleri düzenlemeye ve yeni projeler yürütmeye devam edecekleri hususunda fikir birliğine vardıklarını dile getirdi.

Açılacak olan Teknoloji Merkezi ile Şırnak Üniversitesi öncülüğünde girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda Ar-Ge inovasyon ve teknolojik girişimcilik alanındaki işletmelerin kurulmasını ve sürdürülebilir olmalarını sağlamak için ön inkübasyon ve inkübasyon sonrası hizmetleri sunacak yapıların kurulması ve işletilmesi amaçlandığı belirtildi.